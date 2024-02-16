2024-02-16T12:35:31+03:00
2024-02-16T12:35:31+03:00
2024-02-16T12:35:31+03:00
2024
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Военная помощь Украине не приблизит ее к миру, заявили в Германии
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Военная помощь не способствует достижению мира на Украине, заявил премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер. "Прекращение огня на Украине необходимо как можно скорее. И я... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, германия, военная помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Военная помощь не способствует достижению мира на Украине, заявил премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер.
"Прекращение огня на Украине необходимо как можно скорее. И я не вижу, чтобы его можно было обеспечить военной мощью Украины", — поделилсчя своим мнением политик в интервью Rheinische Post, добавив, что убедить путем "наращивания военной поддержки Украины" не удастся убедить Россию вывести военных.
Ранее Кречмер предположил, что Киеву придется временно откзааться от части территорий, чтобы разрешить конфликт.