МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Военная помощь не способствует достижению мира на Украине, заявил премьер-министр немецкой Саксонии Михаэль Кречмер. На Украине осталось менее половины иностранных наемников, заявил Лавров

"Прекращение огня на Украине необходимо как можно скорее. И я не вижу, чтобы его можно было обеспечить военной мощью Украины", — поделилсчя своим мнением политик в интервью Rheinische Post, добавив, что убедить путем "наращивания военной поддержки Украины" не удастся убедить Россию вывести военных.

Ранее Кречмер предположил, что Киеву придется временно откзааться от части территорий, чтобы разрешить конфликт.