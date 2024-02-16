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Разведывательная служба MI6 использует нового главкома ВСУ Александра Сырского в качестве инструмента, рассказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, в мире, украина, сша, владимир зеленский, александр сырский
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Разведывательная служба MI6 использует нового главкома ВСУ Александра Сырского в качестве инструмента, рассказал экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на этот пост Александра Сырского, который до этого руководил сухопутными войсками.
"Сырский <…> на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. (Президент Украины Владимир. — ред.) Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему", — отметил он.
Кроме того, Макгрегор подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский отдает жестокие и сумасшедшие приказы, которые приводят к уничтожению огромного числа солдат. По его словам, это и стало причиной того, что Зеленскому не подчиняются.
MI6, она же "секретная разведывательная служба МИД Великобритании" — служба британской внешнеполитической разведки. Была сформирована в 1909 году.