2024-02-16T17:34:00+03:00
2024-02-16T17:47:44+03:00
2024-02-16T17:34:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240216/843096982.html
В ЕС обеспокоены "планами России" по ядерному оружию в космосе
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Евросоюз не располагает информацией о предполагаемых планах России по созданию ядерного оружия в космосе, но это вызывает беспокойство. Об этом сообщил высокопоставленный... ПРАЙМ, 16.02.2024
общество , новости, в мире, ес, россия, сша, ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/images/83831/52/838315243.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83831/52/838315243.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83831/52/838315242.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83831/52/838315242.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83831/52/838315230.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83831/52/838315230.jpg
https://1prime.ru/society/20240201/842960142.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Брюссель, 16 фев — ПРАЙМ. Евросоюз не располагает информацией о предполагаемых планах России по созданию ядерного оружия в космосе, но это вызывает беспокойство. Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник.
"Мы осведомлены об этом, у нас нет информации… но это вызывает обеспокоенность", — отметил он.
Ранее телеканал ABC обнаодовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белый дом проводит закрытый брифинг о "серьезной угрозе национальной безопасности", чтобы побудить Конгресс США проголосовать за выделение денег Украине.
Он также подчеркнул, что Россия, вместе с другими странами, стремится предотвратить гонку вооружений в космосе и использовать его исключительно для мирных целей.
Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.