Брюссель, 16 фев — ПРАЙМ. Евросоюз не располагает информацией о предполагаемых планах России по созданию ядерного оружия в космосе, но это вызывает беспокойство. Об этом сообщил высокопоставленный европейский чиновник. Россия не будет размещать ядерное оружие в других странах, заявил Рябков

"Мы осведомлены об этом, у нас нет информации… но это вызывает обеспокоенность", — отметил он.

Ранее телеканал ABC обнаодовал информацию, что на секретном брифинге американским законодателям могли рассказать о планах России разместить ядерное оружие в космосе для использования против спутников. Официальный пердставитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Белый дом проводит закрытый брифинг о "серьезной угрозе национальной безопасности", чтобы побудить Конгресс США проголосовать за выделение денег Украине.

Он также подчеркнул, что Россия, вместе с другими странами, стремится предотвратить гонку вооружений в космосе и использовать его исключительно для мирных целей.

Ранее МИД России заявлял, что США и их союзники активно работают над размещением оружия в космосе и использованием его для войны, а также пытаются использовать космос как новую арену соперничества между государствами, особенно с Россией и Китаем.