МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Нацбанк Грузии снизил долю вкладов россиян в иностранной валюте, которую нельзя востребовать немедленно, сообщил комитет национальной стабильности регулятора страны, пишет РБК. Премьер Грузии и глава "Грузинской мечты" впервые поменяются должностями

"По отдельным оценкам и с учетом геополитической обстановки, в среднесрочный период не ожидается существенного оттока со счетов (граждан России — прим. ред.). Соответственно, комитет финансовой стабильности принял решение установить для размещенных резидентами России депозитов в иностранной валюте требования ликвидности, равнозначные требованиям ликвидности к депозитам других нерезидентов (около 40%)", — говорится в сообщении.

Ранее банки Грузии обязаны были размещать не менее 80% вкладов россиян в ликвидных активах и имели возможность направлять в иные активы не более 20% от вклада, что сокращало возможности банков финансировать иные кредитные активности.

Регулятор отметил, что после повышения ставки оттока для россиян до 80%, объем счетов россиян стабилизировался, а их доля в общих депозитах банков сократилась.

По состоянию на 16 февраля 2024 года, общая сумма вкладов граждан России в грузинских банках составляет 3,5 миллиарда лари (около 1,32 миллиарда долларов).Таким образом, банки получили дополнительную возможность более свободно распоряжаться средствами в размере около 1,4 миллиарда лари, полученными от вкладов россиян.