АНКАРА, 17 фев — ПРАЙМ. Спасатели обнаружили тела двух членов экипажа сухогруза, затонувшего в четверг в Мраморном море, сообщает турецкое издание Aydınlık. Грузовое судно затонуло в Мраморном море, сообщило СМИ

"В ходе поисковых работ были обнаружены безжизненные тела двух из шести пропавших членов экипажа", — сообщает издание.

По его данным, эксперты выясняют причину затопления коммерческого судна грузоподъёмностью 1300 тонн. Кроме того, сообщается, что брезент, покрывавший мраморную крошку на судне, не был закреплён, часть его поднялась во время шторма и перенесла морскую воду на груз, в то же время увеличивающийся вес груза нарушил равновесие судна из-за прямого контакта дождя с мраморной крошкой. Таким образом, подчеркивается, что корабль, равновесие которого было нарушено увеличивающимся весом, затонул, лег на бок и начал принимать воду.

Ранее в Мраморном море у острова Имралы в районе провинции Бурса затонуло грузовое судно удно длиной 69 метров. На борту были шестеро членов экипажа.



