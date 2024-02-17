БЕРЛИН, 17 фев — ПРАЙМ. Все государства Евросоюза должны заключить соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности. СМИ: Украина и Германия подписали соглашение о "гарантиях безопасности"

"Я очень желаю и вместе с некоторыми другими европейскими коллегами настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах", — заявил он. Его речь транслировалась на сайте форума.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля прибыл с визитом в Берлин, где он и Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.