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2024-02-17T12:10:21+03:00
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Шольц призвал страны ЕС подписать соглашение о гарантиях с Украиной
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Все государства Евросоюза должны заключить соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по... ПРАЙМ, 17.02.2024
новости, в мире, германия, ес, украина, спецоперация на украине
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 17 фев — ПРАЙМ. Все государства Евросоюза должны заключить соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Украиной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Я очень желаю и вместе с некоторыми другими европейскими коллегами настоятельно призываю к тому, чтобы аналогичные решения были приняты во всех европейских столицах", — заявил он. Его речь транслировалась на сайте форума.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 16 февраля прибыл с визитом в Берлин, где он и Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Как заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, подписание является реализацией совместной декларации Группы семи (G7) от июля 2023 года. В январе первым посетил Киев и подписал с Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности на 10 лет британский премьер Риши Сунак. Британия обязалась поддерживать Украину в этот период. Глава службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко позднее заявил, что 11 стран находятся на разных этапах обсуждений похожих соглашений.