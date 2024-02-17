МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В конце 2023 года канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против кандидатуры главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в качестве преемника генсека НАТО Йенса Столтенберга, свое решение он, в том числе, объяснил тем, что она "слишком критична" по отношению к России, пишет немецкое издание Welt со ссылкой на источники. Шольц призвал ЕС срочно обсудить увеличение военной помощи Киеву

"Федеральный канцлер Олаф Шольц в конце прошлого года не позволил главе Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стать новым генеральным секретарем НАТО", — сообщает Welt со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.

Кроме того, согласно материалу газеты, Шольц отказался одобрить это предложение из-за того, что должность генерального секретаря НАТО "слишком важна, чтобы отдавать его христианскому демократу" (фон дер Ляйен является членом оппозиционного немецкого Христианско-демократического союза (ХДС).

Также причиной стало ее "слишком критическое" отношение к Москве. По мнению канцлера, это может впоследствии сыграть плохую шутку.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил кандидатуру фон дер Ляйен в качестве генсека блока президенту Штатов Джо Байдену. После этого госсекретарь проконсультировался по этому вопросу с Шольцем.

В материале отмечается, что решение о назначении нового генсека НАТО должно быть принято до выборов в Европарламент в июне, а кандидатом может стать премьер Нидерландов Марк Рютте. 21 страна уже заявила о поддержке его кандидатуры.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

Христианско-демократический союз Германии (ХДС) — немецкая центристская либерал-консервативная политическая партия в Германии, основанная 26 июня 1945 года. Эта партия является одной крупнейших партий в Германии на ряду с Социал-демократической партией Германии.