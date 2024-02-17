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Захарова прокомментировала решение Зеленского вывести армию из Авдеевки
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Власти Украины не заинтересованы ни в чем, кроме денег, за которые они воюют, поэтому решение Киева вывести армию из Авдеевки принято не для "сохранения жизней", рассказала... ПРАЙМ, 17.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, владимир зеленский, мария захарова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Власти Украины не заинтересованы ни в чем, кроме денег, за которые они воюют, поэтому решение Киева вывести армию из Авдеевки принято не для "сохранения жизней", рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Нет, не поэтому. А потому, что ЗеПрезидент с бандой умеют "воевать" только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан. Всё остальное для них значения не имеет", — написала политик в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил решение отвести украинские войска из Авдеевки. Президент назвал решение о выходе боевых подразделений из Авдеевки "очень логичным, справедливым и профессиональным", призванным "спасти жизни украинцев".