2024-02-17T13:28:52+03:00
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Столтенберг признал проблемы НАТО с вооружением
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НАТО испытывает проблемы с запасами оружия, но блок все же сильнее России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. "В военном плане мы сильнее России. Но в то же время... ПРАЙМ, 17.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. НАТО испытывает проблемы с запасами оружия, но блок все же сильнее России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"В военном плане мы сильнее России. Но в то же время война на Украине продемонстрировала, что у нас есть серьезные пробелы. Например, что касается поддержания вооружения, у нас современные системы, но необходимы запасные детали, обслуживание, необходимы боеприпасы. В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов", — сказал он на Мюнхенской конференции. Трансляция велась на сайте конференции.
Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере — это из области мифов. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что во многих случаях техника даже советского производства превосходит по боевым качествам западные образцы, а что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства, то "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".