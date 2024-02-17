МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. НАТО испытывает проблемы с запасами оружия, но блок все же сильнее России, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Столтенберг раскритиковал высказывания Трампа о НАТО

"В военном плане мы сильнее России. Но в то же время война на Украине продемонстрировала, что у нас есть серьезные пробелы. Например, что касается поддержания вооружения, у нас современные системы, но необходимы запасные детали, обслуживание, необходимы боеприпасы. В начале войны мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов", — сказал он на Мюнхенской конференции. Трансляция велась на сайте конференции.

Ранее гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере — это из области мифов. В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что во многих случаях техника даже советского производства превосходит по боевым качествам западные образцы, а что касается поставляемого на Украину вооружения западного производства, то "ничего уникального и неуязвимого для российского оружия на поле боя сегодня нет".