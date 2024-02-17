МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский возложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на недостаток военной помощи со стороны Запада. Зеленский подтвердил решение вывести подразделения ВСУ из Авдеевки

"Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает", — заявил глава Киева.

Президент Украины также добавил, что страну держат "в искусственном дефиците" вооружений, в особенности это касается дефицита артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов.

В среду 14 февраля представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.