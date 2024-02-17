МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский возложил вину за отход ВСУ из Авдеевки на недостаток военной помощи со стороны Запада. 

Александр Сырский и Владимир Зеленский

Зеленский подтвердил решение вывести подразделения ВСУ из Авдеевки

"Наши действия ограничены только достаточностью и диапазоном нашей силы, но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке это доказывает", — заявил глава Киева.

Президент Украины также добавил, что страну держат "в искусственном дефиците" вооружений, в особенности это касается дефицита артиллерийских боеприпасов и дальнобойных снарядов.

В среду 14 февраля представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ "Таврия" Дмитрий Лиховой признал, что в ВСУ готовятся к тому, что скоро утратят основную линию снабжения своих войск под Авдеевкой, ситуацию в которой командование украинских войск ранее признало "чрезвычайно сложной".

В ночь на субботу главком ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки и переходе к обороне. Зеленский признал факт решения вывести войска из Авдеевки. В ВСУ заявляли ранее, что ситуация для украинских войск в районе Авдеевки критическая, она хуже, чем была в Артемовске, который Киев сдал в мае 2023 года и украинской операцией там тогда командовал в том числе и Сырский.