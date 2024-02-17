ГААГА, 17 фев — ПРАЙМ. Европе нужно прекратить "ныть и стонать" из-за потенциальной победы Дональда Трампа на грядущих президентских выборах в США, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Bloomberg узнал, как Трамп хочет изменить НАТО и "умиротворить" Киев

"Прекратите ныть и стонать из-за Трампа. Мы не тратим больше средств на оборону или наращиваем производство боеприпасов только потому, что Трамп может снова прийти к власти. Это зависит от американцев, кто придет к власти. Я не американец и не мне голосовать в США. Мы должны работать с тем, кто появится на сцене. И мы должны это делать потому, что мы этого хотим, и потому, что это в наших интересах. Это нытье насчет Трампа я слышу постоянно в последние дни. Давайте уже прекратим это", — сказал Рютте, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, трансляция велась на сайте мероприятия.

Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что, когда он был президентом, глава неназванной "большой страны" НАТО спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае "нападения" России. Трамп же ответил ему, что делать этого не будет, поскольку страны НАТО недостаточно отчисляют средств на оборону. Экс-президент добавил, что он будет "одобрять, если Россия будет делать все, что они, черт возьми, захотят". Многие чиновники в странах НАТО выразили обеспокоенность этим заявлением.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.