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Министр обороны Германии оценил грядущие траты страны на оборону
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Целевого показателя НАТО по тратам на оборону может оказаться недостаточным в ближайшие годы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на панельной дискуссии Мюнхенской... ПРАЙМ, 17.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 17 фев — ПРАЙМ. Целевого показателя НАТО по тратам на оборону может оказаться недостаточным в ближайшие годы, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности.
Ранее стало известно, что Германия впервые за последние 30 лет достигла целевого показателя НАТО по тратам 2% от ВВП на оборону.
"Я с гордостью могу сказать, что в этом году мы потратим на оборону Германии более двух процентов ВВП. Я также достаточно реалистичен, чтобы понимать, что в ближайшие годы этого может оказаться недостаточно", — заявил он.
Речь Писториуса транслировалась на сайте форума.
Министр подчеркнул, что сдерживание России является "страхованием жизни", и в первую очередь это обеспечивается вливанием денег в оборонную индустрию.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".