МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Американское военное командование обеспокоено, что не сможет обучить украинских военных весной без финансовой помощи от конгресса США. Об этом со ссылкой на министра Армии США Кристину Вормут сообщило издание Politico. В США по-хамски отреагировали на вопрос о причастности ВСУ к крушению Ил-76

"Мы выделяем деньги на обучение украинцев из нашего текущего бюджета, и мы ожидали, что получим возмещение за счет дополнительных средств", — приводит издание слова Вормут. В издании также отметили, что европейское командование США уже потратило почти 440 миллионов долларов на обучение украинцев, что превышает бюджет ведомства. Политический тупик в Вашингтоне также тормозит поставку артиллерийских снарядов и другого оборудования Киеву.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, недостаток западной помощи, а также дефицит снарядов стали причиной отступления Вооруженных сил Украины из Авдеевки. Американская сторона отметила, что переход Авдеевки под контроль российской армии стал "расплатой конгресса" за бездействие.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что США не могут помочь Киеву без одобрения конгрессом запроса Белого дома на выделение Украине более 60 миллиардов долларов.