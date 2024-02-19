МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз направить все имеющееся производство на нужды украинского фронта, передает в понедельник пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. В ЕС не хватает денег на производство снарядов для Украины, заявил Боррель

"В понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС и призвал европейских коллег приложить все возможные усилия для немедленного увеличения поставок артиллерийских снарядов на Украину, в частности, отменить экспортные контракты и направить все имеющееся европейское производство на нужды украинского фронта", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

По данным пресс-службы, Кулеба также призвал ЕС заключать больше долгосрочных контрактов для расширения производственных линий, искать за пределами Европы снаряды для отправки на Украину.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что разочарован заседанием Совета по иностранным делам Евросоюза, так как на нем не удалось продвинуться по вопросу поставки боеприпасов на Украину.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на имеющиеся мощности оборонной промышленности, у ЕС недостаточно финансирования на производство снарядов для ВСУ.