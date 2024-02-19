МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться ликвидации НАТО, заявил Джон Болтон, более года занимавший пост советника по национальной безопасности при 45-м президенте США. CNBC: США планируют ввести санкции против китайских компаний

В интервью газете Washington Post экс-советник ссылается на саммит альянса в июле 2018 года в Брюсселе, где, по словам Болтона, Трамп предложил "войти в историю и выйти из НАТО". Экс-советник заявил, что, по его мнению, Трамп будет искать способ уничтожить альянс, если его переизберут.

"Он никогда не терял желания выйти из него", — сказал экс-советник Трампа газете.

Большинство бывших сотрудников администрации Трампа называют его выпады в адрес НАТО тактикой ведения переговоров и давления, призванного заставить союзников увеличить военные расходы. Считается, что эти заявления не связаны со стремлением действительно покинуть альянс. Болтон, однако, не разделяет этой уверенности.

"Если люди говорят, что он просто торгуется, значит, они не слышали Трампа напрямую, как это делал я", — сказал он.

Согласно предварительным результатам голосования, Трамп одерживает победу на выборах кандидата на президентские выборы в США от Республиканской партии в штате Айова, набрав 51% голосов по итогам обработки данных из 99-100% округов. Второе место занимает губернатор Флориды Рон Десантис, тройку лидеров замыкает экс-постпред при ООН Никки Хейли.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, Десантис, Хейли. Из предвыборной гонки уже выбыли бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Северной Дакоты Даг Бергум, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Нынешний американский лидер Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться от Демократической партии.