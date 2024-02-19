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Финляндия готовит поправки к закону для борьбы с миграцией на границе
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МВД Финляндии готовит поправки к закону для борьбы с миграцией на границе с Россией, сообщает в понедельник ведомство. "В рамках проекта будут подготовлены поправки к... ПРАЙМ, 19.02.2024
общество , новости, в мире, финляндия, россия, граница, поправка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. МВД Финляндии готовит поправки к закону для борьбы с миграцией на границе с Россией, сообщает в понедельник ведомство.
"В рамках проекта будут подготовлены поправки к законодательству, которые помогут укрепить безопасность границ и эффективно противостоять любым попыткам оказать давление на Финляндию в виде инструментальной миграции", — сказано в пресс-релизе МВД.
Отмечается, что измененное законодательство будет использоваться в крайнем случае, в остальном работа будет вестись в рамках действующего законодательства. Работа над законопроектом будет завершена до 31 марта 2024 года.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.
Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.