МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. МВД Финляндии готовит поправки к закону для борьбы с миграцией на границе с Россией, сообщает в понедельник ведомство. В Финляндии отметили падение объемов инвестиций до уровня 2019 года

"В рамках проекта будут подготовлены поправки к законодательству, которые помогут укрепить безопасность границ и эффективно противостоять любым попыткам оказать давление на Финляндию в виде инструментальной миграции", — сказано в пресс-релизе МВД.

Отмечается, что измененное законодательство будет использоваться в крайнем случае, в остальном работа будет вестись в рамках действующего законодательства. Работа над законопроектом будет завершена до 31 марта 2024 года.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до 14 апреля.

Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав подобные обвинения двойными стандартами Запада.