БУДАПЕШТ, 19 фев — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ответил на недовольство делегации из Конгресса США, с которой не встретились представители венгерского правительства. WP: правительство Венгрии проигнорировало визит американской делегации

"Я прочитал о недовольстве американцев, что их не приняли на министерском уровне. Я хотел бы попросить поисследовать хронику, какую последнюю венгерскую делегацию в США принял американский министр", — сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран ЕС.

Он подчеркнул, что венгры сами решают, как им поступать, и им "не нужно, чтобы делегации американского Конгресса обучали, что должно происходить в Венгрии, а что нет", добавив, что в ходе предыдущих визитов американских делегаций венгерских политиков "обучали, как управлять Венгрией".

Глава венгерского МИД также отметил, что на пресс-конференции сенаторов было мало двусторонних вопросов, они явно хотели обсудить венгерскую внутреннюю политику и политику Евросоюза, при том что "ни одна их не касается".

В пятницу посольство США в Будапеште сообщило, что делегация конгресса США приедет в венгерскую столицу в воскресенье, чтобы обсудить "стратегические вопросы" взаимодействия НАТО и Венгрии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал американским сенаторам не пытаться оказать давление на Будапешт в вопросе приема Швеции в НАТО, потому что Венгрия — суверенная страна, ее депутаты не принимают важных решений под влиянием иностранных делегаций. Сийярто также выразил сомнение, что конгрессменов примут члены правительства, поскольку их уровень — это депутаты парламента.