МИНСК, 20 фев — ПРАЙМ. У границ России и Белоруссии размещены около 32 тысяч военных НАТО, более одной тысячи единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, опасения возможности третьей мировой войны небезосновательны. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал "Пул первого". Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике

По словам белорусского лидера, НАТО в рамках операций в Европе разместила около 32 тысяч военнослужащих, более тысячи единиц бронетехники, около 160 артиллерийских систем и минометов, 235 самолетов и вертолетов.

Кроме того, Лукашенко отметил, что НАТО собирается расширить свою экспансию на восток по сценарию Украины, втянув в свой состав Боснию и Герцеговину, Молдавию, Грузию, Сербию. Вступление Швеции в альянс только подтверждает эти намерения.

Белорусский лидер добавил, что опасения на счет вероятной третьей мировой войны небезосновательны.

"Нет страны и народа, которые последние десятки лет могли бы чувствовать себя в абсолютной безопасности. Военная сила вновь стала главным аргументом мировых центров решения вопросов. Как будто и не было миллионных потерь и ужасов Первой и Второй мировых войн. Теперь нас буквально накрыло информационной волной так называемого предчувствия третьей мировой войны, о котором только не сказал ленивый. И основания для опасений есть", — отметил он.

Он также заметил, что Белоруссия оказалась в самом центре крупнейшего военно-политического кризиса с использованием старых как мир методов устрашения. Он предупредил, что в перспективе аппетиты и активность Запада будут только расти, а Соединенные Штаты будут способствовать расширению НАТО. Лукашенко заключил, что европейские лидеры стали подданными Вашингтона, а интересы Соединенных Штатов доминируют на территории Евросоюза.