МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Поражение ВСУ на поле боя выглядит все более неотвратимым — военным остро необходима зарубежная помощь. Об уловках американских законодателей с целью протолкнуть в Конгрессе пакет финансирования Украины рассказало турецкое издание Yeni Safak. "Нужно сойти с ума". На Западе призвали не бояться "российской угрозы"

Так, конгрессмен Майк Тернер начал пугать общественность тем, что якобы США угрожает российское ядерное оружие в космосе. Согласно утверждениям, основанным на данных разведки, у России есть возможность размещения в околоземном пространстве "противоспутникового космического оружия", способного вывести из строя большую часть государственных и коммерческих спутников, средства связи и разведки.

Президент США Джо Байден в этой связи заверил, что никакой ядерной угрозы в космосе Россия не представляет — доказательств этому нет. "Этот потенциал еще не материализовался, и, надеюсь, не материализуется", — заявил он.

В Кремле всю эту историю назвали "уловкой", задуманной лишь с одной целью — побудить конгрессменов одобрить финансирование Украины на 60 миллиардов долларов. Пока республиканское большинство в нижней палате не намерено выносить этот пакет на согласование.

Многие республиканцы и отчасти демократы поддерживают идею Дональда Трампа, что продолжение помощи лишь затягивает военный конфликт. Напротив, "ястребы" настроены воевать "до последнего украинца" и стремятся продлить финансирование. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что инициированные Тернером обвинения в адрес России нацелены именно на то, чтобы не допустить прекращения поддержки, заключает издание.

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