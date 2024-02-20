МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине негативно отразился на Германии, так как она не была к нему готова, заявил канцлер страны Олаф Шольц в рамках конференции Федерального объединения работодателей Германии. Die Welt: Шольц не позволил фон дер Ляйен стать главой НАТО

"Последствия конфликта на Украине сильно затронули нас здесь, в Германии, потому что мы не были хорошо подготовлены", — отметил канцлер. Он также добавил, что после начала СВО, немецкая сторона крайне быстро смогла построить новые терминалы для хранения СПГ, а также нашла новых поставщиков.

По словам президента России Владимира Путина, закупки Германией сжиженного природного газа по более высокой цене снижают ее конкурентоспособность. Он также заметил, что отказ от российского газа сделает Запад более зависимым и вынудит его приобретать дорогие товары через посредников.

Российский лидер также отмечал, что что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.