2024-02-20T17:22:00+03:00
2024-02-20T17:27:08+03:00
2024-02-20T17:22:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240220/843122258.html
Шольц раскрыл, почему конфликт на Украине сильно ударил по Германии
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Конфликт на Украине негативно отразился на Германии, так как она не была к нему готова, заявил канцлер страны Олаф Шольц в рамках конференции Федерального объединения... ПРАЙМ, 20.02.2024
новости, в мире, россия, украина, германия, сво
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/55/841245557.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/55/841245557.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/55/841245556.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/55/841245556.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/55/841245544.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84124/55/841245544.jpg
https://1prime.ru/global/20240217/843099416.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Конфликт на Украине негативно отразился на Германии, так как она не была к нему готова, заявил канцлер страны Олаф Шольц в рамках конференции Федерального объединения работодателей Германии.
"Последствия конфликта на Украине сильно затронули нас здесь, в Германии, потому что мы не были хорошо подготовлены", — отметил канцлер. Он также добавил, что после начала СВО, немецкая сторона крайне быстро смогла построить новые терминалы для хранения СПГ, а также нашла новых поставщиков.
По словам президента России Владимира Путина, закупки Германией сжиженного природного газа по более высокой цене снижают ее конкурентоспособность. Он также заметил, что отказ от российского газа сделает Запад более зависимым и вынудит его приобретать дорогие товары через посредников.
Российский лидер также отмечал, что что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.