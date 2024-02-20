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Daily Mail: Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира
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Норвежский политик Мариус Нильсен выдвинул американского бизнесмена Илона Маска на Нобелевскую премию мира, пишет газета Daily Mail. "Множество технологических компаний, которые... ПРАЙМ, 20.02.2024
новости, в мире, норвегия, илон маск, нобелевская премия мира
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Норвежский политик Мариус Нильсен выдвинул американского бизнесмена Илона Маска на Нобелевскую премию мира, пишет газета Daily Mail.
"Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубления знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире", — пояснил норвежский депутат.
По данным издания Нильсен предложил номинировать Маска за его "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения".
В 2024 году на Нобелевскую премию также претендуют президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также представители палестинских и израильских правозащитных организаций.
Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. Вручается с 1901 года.