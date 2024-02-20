МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Норвежский политик Мариус Нильсен выдвинул американского бизнесмена Илона Маска на Нобелевскую премию мира, пишет газета Daily Mail. Маск: пациент с имплантом в мозге управляет компьютерной мышью силой мысли

"Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубления знаний как о Земле, так и о космосе, наряду с обеспечением коммуникации и связи во всем мире", — пояснил норвежский депутат.

По данным издания Нильсен предложил номинировать Маска за его "стойкую защиту диалога, свободы слова и возможности выражать свою точку зрения".

В 2024 году на Нобелевскую премию также претендуют президент Колумбии Густаво Петро, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а также представители палестинских и израильских правозащитных организаций.

Нобелевская премия мира — награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. Вручается с 1901 года.