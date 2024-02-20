ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Без поддержки Соединенных Штатов Украине придется выбрать города, которые та сможет удержать, отметила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Украина на грани: США решились на хитрость

Она призвала палату представителей вслед за сенатом утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов, без которых США не отправлять пакеты военной помощи Киеву.

"Мы не сможем предоставлять эти критические значимые PDA-пакеты (военной помощи из наличия Пентагона — ред.), и Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать", — говорится в ее заявлении.

Сингх прокомментировала взятие российскими силами Авдеевки, сказав, что имел место "стратегический" отвод войск.

По данным Минобороны России, освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и снизить риск обстрелов столицы ДНР.

Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.