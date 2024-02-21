МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Около тысячи бойцов Вооруженных сил Украины попали в плен во время отступления из Авдеевки, передает издание New York Times. Авдеевка находится на грани перехода под контроль России, заявил Белый дом

Ранее 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку, при этом позже министерство обороны России сообщил, что приказ вышел спустя сутки после начала "неконтролируемого бегства украинских подразделений из города".

"От 850 до 1000 солдат, по-видимому, попали в плен или числятся пропавшими без вести", — пишет издание со ссылкой на двух военнослужащих, осведомленных об отступлении. Согласно изданию, взятие российскими войсками Авдеевки стало катастрофической потерей для Киева, так как это подтверждает неспособность украинской армии удерживать линию фронта.

В издании заключили, что моральный дух украинских войск подорван не только неудачным контрнаступлением в прошлом году, но и отставкой одного из лучших командиров ВСУ Валерия Залужного. Все это не дает возможности восполнить личный состав войск.

По данным Минобороны России, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий полностью освободили Авдеевку и продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра. Противник потерял более 1,5 тысячи военнослужащих.