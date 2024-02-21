Премьер Франции пообещал новый закон о ценообразовании, чтобы успокоить фермеров
ПАРИЖ, 21 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что к лету будет представлен новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию.
Он отметил, что будет создан новый закон, усиливающий действие закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию.
"Новый законопроект, чтобы усилить Egalim, сбалансировать вещи будет представлен к лету. Необходимо работать над тремя главными вызовами: ценообразованием, индикаторами стоимости производства, а также европейскими закупочными базами. Будут выдвинуты предложения, чтобы укрепить роль наших фермеров в торговых переговорах и улучшить их заработки", — заявил Атталь на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте правительства в Х.
Ранее власти Франции пообещали удвоить контроль за соблюдением закона Egalim и выписывать беспрецедентные штрафы ритейлерам в случае обнаружения нарушений.
Атталь также напомнил, что правительство обязалось защищать фермеров от нечестной конкуренции, указав на противодействие соглашению о свободной торговле со странами Меркосур, а также на конкуренцию с украинской продукцией, ввозимой беспошлинно.
"Солидарность с Украиной важна, но не за счёт наших фермеров", — отметил Атталь.
В Париже в субботу открывается крупнейшая сельскохозяйственная выставка. В преддверии салона профсоюзы призвали фермеров вновь устраивать акции протеста, чтобы оказать давление на власти.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.
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