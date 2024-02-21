ПАРИЖ, 21 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что к лету будет представлен новый законопроект о гарантиях справедливого ценообразования на французскую сельхозпродукцию. "Наведи порядок!" Польские фермеры призвали Россию "разобраться с Украиной"

Он отметил, что будет создан новый закон, усиливающий действие закона Egalim, который обязывает дистрибьюторов предлагать справедливую цену на фермерскую продукцию.

"Новый законопроект, чтобы усилить Egalim, сбалансировать вещи будет представлен к лету. Необходимо работать над тремя главными вызовами: ценообразованием, индикаторами стоимости производства, а также европейскими закупочными базами. Будут выдвинуты предложения, чтобы укрепить роль наших фермеров в торговых переговорах и улучшить их заработки", — заявил Атталь на пресс-конференции, которая транслировалась в официальном аккаунте правительства в Х.

Ранее власти Франции пообещали удвоить контроль за соблюдением закона Egalim и выписывать беспрецедентные штрафы ритейлерам в случае обнаружения нарушений.

Атталь также напомнил, что правительство обязалось защищать фермеров от нечестной конкуренции, указав на противодействие соглашению о свободной торговле со странами Меркосур, а также на конкуренцию с украинской продукцией, ввозимой беспошлинно.

"Солидарность с Украиной важна, но не за счёт наших фермеров", — отметил Атталь.

В Париже в субботу открывается крупнейшая сельскохозяйственная выставка. В преддверии салона профсоюзы призвали фермеров вновь устраивать акции протеста, чтобы оказать давление на власти.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.