МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Россия лидирует в мире в борьбе за справедливый миропорядок, несмотря на попытки Запада ее изолировать в политическом, экономическом и гуманитарном отношениях, пишет турецкое издание dikGAZETE. Россия не чувствует себя в изоляции, заявил Полянский

Автор статьи отмечает, что Россию изолировать невозможно. Это не позволяют сделать ее географический масштаб, стратегическое расположение на двух континентах, численность населения и почти безграничные ресурсы.

В текущее время, Москва находится в дружеских отношениях с большинством из государств, с которыми она поддерживает дипломатические связи. А их около 191, уточняет журналист издания.

В статье отмечается причина привлекательности России для остальных стран, которой, по мнению автора, является ее четкая антиимпериалистическая и антиколониалистская позиция. Россия, взаимодействуя с другими странами, относится к ним как к "равным", подчеркивает журналист dikGAZETE.

Также указывается, что Москва много инвестирует в образование. Согласно статистике 2022 года, государственные расходы на образование и обучение в России достигли 5,5 триллиона рублей, и эта цифра составляет 9,9 процента расходов бюджета. Эти показали превышают расходы на образование в Японии, Италии, Франции (7,8-9,7 процента), приводит данные турецкое издание.

Журналист издания подчеркивает, что число иностранных студентов в России также увеличилось и в 2022 году составило 5,4 процента от общего числа учащихся.

Более того, в рейтинге стран по величине валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности Российская Федерация поднялась на пятое место в мире, уступив лишь США и Японии среди стран "G7", заключает автор статьи.

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