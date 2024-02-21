ВАШИНГТОН, 21 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты полагают, что Россия выигрывает на поле боя, так как Киеву не достает вооружения, сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Украина на грани: США решились на хитрость

"Нет, мы вовсе так не считаем. Если вы изучите динамику данного конфликта на протяжении не то, чтобы двух лет, но в недавнем прошлом, то обнаружите, что да, Россия делает успехи на поле боя. Мы наблюдали ее успехи на выходных в силу того, что у Украины не было возможности снабдить вооружением ее войска", — сказал Миллер в ходе регулярного брифинга.

Он объяснил дефицит боеприпасов у украинских военных промедлением Конгресса США в вопросе одобрения дополнительного финансирования на нужды Киева.

Ранее администрация Джо Байдена направила запрос на предоставлении Киеву очередного пакета военной помощи, но республиканцы отказывались его одобрять. Они требовали урегулирования внутренних проблем государства, например, нелегальной миграции. Позже сенату США предложили законопроект, согласно которому финансирование Киева, Тель-Авива и охраны американских границ увязывался в один пакет. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов. Однако, данную инициативу заблокировали в сенате. 11 февраля сенат США в ходе процедурного голосования поддержал законопроект о помощи Украине и Израилю. Речь идет о новом документе, предложенном демократами, поскольку договориться с республиканцами о реформе погранично-миграционной сферы невозможно. Законопроект предполагает выделение средств только на помощь Украине и Израилю, без привязки к охране границ. Отмечается, что около 14 миллиардов долларов планируется направить в Тель-Авив, около 60 миллиардов — в Киев.