ТОКИО, 22 фев — ПРАЙМ. Комитет по этике, входящий в нижнюю палату парламента Японии, будет собран впервые за 15 лет для рассмотрения дела пяти депутатов от правящей Либерально-демократической партии, замешанных в финансовом скандале вокруг "откатов" партийных денег, рассказал телеканал NHK. Япония запретила поставки в Россию еще пяти категорий товаров

Сообщается, что комитет будет собран 28 либо 29 февраля. В ходе заседания, которое будет проводиться в закрытом формате, свои объяснения от фракции бывшего премьера Японии Синдзо Абэ дадут экс-генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно, экс-председатель комитета по взаимодействию с парламентом Цуёси Такаги, экс-министр экономики Ясутоси Нисимура, бывший глава политсовета ЛДП Хакубун Симомура и от фракции Тосихиро Никая бывший министр общенациональных дел Такэда Рёта.

Ранее сообщалось, что с декабря 2023 года особый отдел Токийской прокуратуры ведет расследование о сокрытии средств, которые получили фракции правящей Либерально-демократической партии Японии от встреч для сбора денег для партии с участием ее политиков. Уточнялось, что, согласно закону, подобые мероприятия предполагают, чтосумма взноса за собрание от одной компании или частного лица не превышала 200 тысяч иен (1,3 тысячи долларов). В ном случае система может превратиться в подкуп политиков или фракции.

Тем не менее, как выяснилось позднее, выяснилось, что в отчетности самой крупной фракции экс-премьер-министра Японии Абэ, а также фракции Тосихиро Никая и премьер-министра Фумио Кисиды в финансовой отчетности были указаны не все полученные деньги. Кроме того, указывалось, что если политик собирал сумму, превышающую установленную фракцией норму (норма все время росла, на прошлый год во фракции Абэ она составляла 5 миллионов иен (34 тысячи долларов) за 250 входных билетов), ему возвращался "откат" излишка, о чем не было никакой информации ни в партийных документах, ни в отчетности самих депутатов.

Финансовый скандал лишил постов четырех министров, нескольких замминистра и трех членов руководства партии. На текущий момент прокуратура уже возбудила уголовные дела на 10 человек, включая трех депутатов, бухгалтеров фракций и секретарей политиков.