Медведев: США управляют ближневосточным конфликтом в идее "разделяй и властвуй"
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уверены в своей незаменимости после исчезновения СССР, поэтому управляют конфликтом на Ближнем Востоке по принципу "разделяй и властвуй", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Если бы Соединённые Штаты хотели мира на Ближнем Востоке, во всяком случае путём создания двух государств, эти решения были бы исполнены. Но гораздо лучше управлять конфликтом с точки зрения руководства Соединённых Штатов Америки. Разделяй и властвуй. Проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость. Тем более, они в это уверовали, опять же, после исчезновения Советского Союза с карты мира", — отметил он.
Политик подчеркнул, что, если бы США хотели мира на ближнем Востоке, то все бы исполнили, в том числе поддержали создание двух государств. "Но гораздо лучше управлять конфликтом с точки зрения руководства Соединённых Штатов Америки. Разделяй и властвуй. Проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость. Тем более, они в это уверовали, опять же, после исчезновения Советского Союза с карты мира", — сказал он.
Медведев также заявил, что СССР также проводил активную политику на Ближнем Востоке, но после его исчезновения, США решили, что они контролируют регион. В результате произошел конфликт с множеством жертв.
Он также добавил, что США виноваты в ситуации на Ближнем Востоке, и что "контрольный пакет" решения лежит в их руках, а израильские власти зависят от американской помощи. Он отметил, что США блокируют выполнение резолюции ООН о создании двух государств на Ближнем Востоке.
Ко всему прочему, Медведев заявил, что Иран занимает взвешенную и спокойную позицию, не желая втягиваться в разборки в ближневосточном регионе. Он отметил мудрость иранского руководства в этом вопросе. Медведев также отметил, что отсутствие внимания со стороны Запада может быть страшным сном для президента Украины Владимира Зеленского. "Ну, это страшный сон того персонажа, который в Киеве сейчас сидит, о том, что всё внимание будет переключено на другие события. Это, кстати, элемент психотипа: если человек привык актерствовать, играть, как я сказал, на разных инструментах, то отсутствие внимания его делает совсем неуверенным, потому что "я не нужен", — заключил политик.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск
https://1prime.ru/global/20240222/843139330.html