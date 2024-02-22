МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты уверены в своей незаменимости после исчезновения СССР, поэтому управляют конфликтом на Ближнем Востоке по принципу "разделяй и властвуй", заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев предрек США долгое гражданское противостояние из-за Техаса

"Если бы Соединённые Штаты хотели мира на Ближнем Востоке, во всяком случае путём создания двух государств, эти решения были бы исполнены. Но гораздо лучше управлять конфликтом с точки зрения руководства Соединённых Штатов Америки. Разделяй и властвуй. Проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость. Тем более, они в это уверовали, опять же, после исчезновения Советского Союза с карты мира", — отметил он.

Политик подчеркнул, что, если бы США хотели мира на ближнем Востоке, то все бы исполнили, в том числе поддержали создание двух государств. "Но гораздо лучше управлять конфликтом с точки зрения руководства Соединённых Штатов Америки. Разделяй и властвуй. Проще всем по чуть-чуть раздавать и показывать свою незаменимость. Тем более, они в это уверовали, опять же, после исчезновения Советского Союза с карты мира", — сказал он.

Медведев также заявил, что СССР также проводил активную политику на Ближнем Востоке, но после его исчезновения, США решили, что они контролируют регион. В результате произошел конфликт с множеством жертв. NYT: Израиль ответственен за взрывы на крупнейшем газопроводе в Иране

Он также добавил, что США виноваты в ситуации на Ближнем Востоке, и что "контрольный пакет" решения лежит в их руках, а израильские власти зависят от американской помощи. Он отметил, что США блокируют выполнение резолюции ООН о создании двух государств на Ближнем Востоке.

Ко всему прочему, Медведев заявил, что Иран занимает взвешенную и спокойную позицию, не желая втягиваться в разборки в ближневосточном регионе. Он отметил мудрость иранского руководства в этом вопросе. Медведев также отметил, что отсутствие внимания со стороны Запада может быть страшным сном для президента Украины Владимира Зеленского. "Ну, это страшный сон того персонажа, который в Киеве сейчас сидит, о том, что всё внимание будет переключено на другие события. Это, кстати, элемент психотипа: если человек привык актерствовать, играть, как я сказал, на разных инструментах, то отсутствие внимания его делает совсем неуверенным, потому что "я не нужен", — заключил политик.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 15.00 мск