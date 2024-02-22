МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В результате бездарного курса Вашингтона после распада СССР в между частями Штатов случился цивилизационный раздел, о чем свидетельствует ситуация с Техасом, рассказал в интервью российским СМИ зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Госдеп: США сомневаются, что успехи России на Украине — заслуга Москвы

"Самое главное, почему? Потому что произошел такой раздел ценностный, если хотите, даже цивилизационный, между частями Америки. И взаимоотношения между сторонниками Демократической партии и Республиканской партии. Раньше же смеялись, говорили: "Да это одно и то же всё, это всё крупный капитал, а у них единая позиция, есть лишь отдельные моменты, которые во время предвыборной кампании используют". А сейчас так уже сказать нельзя. Дело не в разнице в идеологии, а в том, что они друг друга не слышат и даже ненавидят", — заявил глава "Единой России".

Кроме того, по его словам, "бездарный курс" нынешнего руководства США привел к расколу между республиканским и демократическим лагерями. В этой связи Медведев упомянул негативное отношения "ядерного демократического электората" к Дональду Трампу, и симметричное отношение трампистов к "республиканцам". Зампред Совбеза добавил, что из-за вышеуказанных причин потенциальное отделение Техаса от США еще 20 лет назад показалось быть нонсенсом, а сейчас это вполне реально.

Тем не менее, Медведев уточнил, что России важна спокойная ситуация в США, а не гражданская война, потому что Америка является важнейшим мировым игроком. По его словам, США обладают колоссальным военным потенциалом, а также прямой партнер России для переговоров по ядерным потенциалам.

Медведев заявил, что противоречия внутри Соединенных Штатов связаны с их попытками "вопреки убывающим силам играть первую скрипку" на мировой арене, а ситуация на границе с Мексикой показывает всю глубину этих внутренних противоречий.

"Когда смотришь, что у них происходит на границе с Мексикой, я с трудом себе это представляю при другом президенте. Ну что там, прямое неповиновение федеральной власти, и ничего с этим верховный правитель Соединённых Штатов сделать не может… Это такой очень колоритный штрих, показывающий всю глубину противоречий. А связаны они с тем, что Штаты пытаются вопреки своим убывающим силам играть первую скрипку на международной арене", — отметил политик.

Председатель "Единой России" резюмировал, что России абсолютно всё равно, с кем из руководителей США работать. По его словам, "прямой антагонизм" между обеими странами все равно не удастся преодолеть в ближайшие годы. Таким образом Медведев ответил на вопрос о том, с кем из потенциальных президентов США России будет удобнее выстраивать отношения.