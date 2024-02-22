МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры устроили протесты, чтобы унизить украинцев. Такое мнение выразил в эфире ТСН советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Польского фермера могут посадить на три года за флаг СССР, пишут СМИ

"Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении — я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно <…> — они решили: "А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев", — заявил он.

Подоляк также обвинил поляков в том, что они не считают "достойным делом" противостояние России, а думают только о том, чтобы их "семьи жили хорошо", а не об украинцах.

Протесты фермеров в Польше начались из-за того, что в результате политики ЕС в регионе произошел наплыв дешевого украинского зерна, что привело к продовольственному кризису в Европе. Отмечается, что акции протестов против продукции с Украины также охватили Францию, Италию, Испанию, Бельгию и другие страны Евросоюза.