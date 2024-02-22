МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Проигрыш в важной битве за Авдеевку стал серьезным ударом по моральному духу бойцов ВСУ, Россия в то же время продолжает давление сразу в нескольких районах, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. "Это ужас". В Киеве шокированы заявлением Пентагона после потери Авдеевки

Согласно данным статьи, пока Украина дожидается поставок военной помощи со стороны Запада, Россия пользуется "вялостью" стран-союзников Киева и в последние дни предпринимает несколько наступательных операций вдоль тысячекилометрового фронта. В то же время украинская армия хаотично отступает из Авдеевки.

Как сообщает американская газета New York Times со ссылкой на оценки высокопоставленных западных чиновников и украинских солдат, сотни военнослужащих попали в плен во время отступления из Авдеевки, а потеря города — серьезный удар по моральному духу украинцев.

По данным газеты, украинцы крайне удивлены тем, как стремительно российская армия продвигалась в боях за Авдеевку, что заставляло ВСУ проходить "в панику". В то же время российские военные блогеры в своих социальных сетях сообщали, что Россия идет в направлении центральной Украины. В США осознали: то, что сделала Россия для взятия Авдеевки, сокрушит ВСУ

По словам украинских солдат, отступление из Авдеевки было недостаточно хорошо спланировано. К тому же оно началось слишком поздно.

Как в конце декабря 2023 года отмечал президент Украины Владимир Зеленский, ситуация на фронте была "чрезвычайно тяжелой", в связи с чем военные эксперты предполагали, что ВСУ как можно скорее будут создавать новые рубежи обороны, чтобы не потерять еще территории. Но Киев потерял много времени, ожидая дополнительной помощи со стороны Запада. Россия же в этой время усиливала военное давление сразу на нескольких направлениях, что и привело ее к успеху.

По некоторым данным, Россия намерена овладеть стратегически выгодными районами на фронте до наступления мартовской оттепели, когда масштабные наступления станут практически невозможными, а также до потенциальных поставок ракет Taurus немецким правительством. По информации российских блогеров, из-за грязи в зонах боевых действий обе стороны с трудом доставляют резервы на фронт, а температура продолжает повышаться. Все это в значительной мере замедляет темп боевых действий с обеих сторон.

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