МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В Европе исчезли лидеры, пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы, сейчас там не с кем разговаривать, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев назвал бывшего президента Украины "редким уродом"

"В Европе, о чём я уже неоднократно говорил, исчезли лидеры. Пришло поколение тусклых технократов, которые разделяют только евроатлантические идеалы. Вместо того, чтобы заниматься своими национальными проблемами, они выполняют указания из Вашингтона. Да, там есть исключения, типа (Роберта) Фицо или (Виктора) Орбана, но это лишь подтверждает правило. А все остальные — это люди, у которых нет своей позиции", — отметил он.

По словам политика, Европа продолжит быть сателлитом США в ближайшие годы. Это обусловлено тем, что США забрали у Европы ряд экономических сфер и в полной мере обеспечивают их безопасность. В результате европейцы следуют указаниям США. Он также отметил, что хотя количество политиков, желающих выстраивать отношения с Россией, будет расти, капитального сближения между Россией и Западом в ближайшее время не ожидается, так как слишком велик разрыв между ними.

Медведев заключил, что преодоление этой пропасти будет очень сложным. Он также признал, что Россия ранее должна была отвечать на все вопросы Запада в более жесткой форме.

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