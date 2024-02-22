МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В 2025 году на территории Белоруссии состоятся учения региональной группировки войск страны с Россией, рассказал глава минобороны республики Виктор Хренин. Евросоюз хочет ввести санкции против десятков офицеров России и Белоруссии

"Вы про учения спросили. Решение принято в 2009 году нашими президентами, что каждые два года на территории одной из стран будут проводить какое-то учение… Следующее учение пройдет в 2025 году на территории Республики Беларусь", — заявил Хренин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, он уточнил, что перед региональной группировкой войск России и Белоруссии стоит одна крупная задача — защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.

10-20 февраля 2022 года Россия и Белоруссия проводили совместные военные учения, получившие название "Союзная решимость — 2022". Учения проходили на территории Республики Беларусь.