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В Белоруссии рассказали, когда состоятся совместные с Россией учения
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В 2025 году на территории Белоруссии состоятся учения региональной группировки войск страны с Россией, рассказал глава минобороны республики Виктор Хренин. "Вы про учения... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, россия, белоруссия, минобороны
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В 2025 году на территории Белоруссии состоятся учения региональной группировки войск страны с Россией, рассказал глава минобороны республики Виктор Хренин.
"Вы про учения спросили. Решение принято в 2009 году нашими президентами, что каждые два года на территории одной из стран будут проводить какое-то учение… Следующее учение пройдет в 2025 году на территории Республики Беларусь", — заявил Хренин в интервью телеканалу "Россия 24", отвечая на соответствующий вопрос.
Кроме того, он уточнил, что перед региональной группировкой войск России и Белоруссии стоит одна крупная задача — защита и обеспечение военной безопасности Союзного государства.
10-20 февраля 2022 года Россия и Белоруссия проводили совместные военные учения, получившие название "Союзная решимость — 2022". Учения проходили на территории Республики Беларусь.