МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты тратят сотни миллиардов долларов на финансирование Украины, вместо решения собственных проблем, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В Киеве признали, что Украина потеряла треть экономики

"Вместо того, чтобы (в данном случае действительно трудно не согласиться с рядом законодателей в Америке) укреплять собственную страну, разбираться с этими проблемами на границе, решать социальные острейшие задачи, которые есть в любом государстве, в том числе и в богатой Америке, они тратят сотни миллиардов долларов на страну, которая для большинства американцев неведомо где находится", — заметил политик.

По словм Медведева, многие американцы даже не знают, где находится Украина, и не понимают, что она из себя представляет. Он заключил, что американской стороне следует укреплять свою страну и решать свои собственные проблемы, а не направлять значительные ресурсы на другие страны.

Ранее сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом $95 млрд, который включает $60 млрд на возобновление помощи Киеву. При этом авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы США и миграционную реформу.