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Медведев раскрыл, куда идут средства для Украины
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Соединенные Штаты тратят сотни миллиардов долларов на финансирование Украины, вместо решения собственных проблем, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. "Вместо... ПРАЙМ, 22.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты тратят сотни миллиардов долларов на финансирование Украины, вместо решения собственных проблем, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Вместо того, чтобы (в данном случае действительно трудно не согласиться с рядом законодателей в Америке) укреплять собственную страну, разбираться с этими проблемами на границе, решать социальные острейшие задачи, которые есть в любом государстве, в том числе и в богатой Америке, они тратят сотни миллиардов долларов на страну, которая для большинства американцев неведомо где находится", — заметил политик.
По словм Медведева, многие американцы даже не знают, где находится Украина, и не понимают, что она из себя представляет. Он заключил, что американской стороне следует укреплять свою страну и решать свои собственные проблемы, а не направлять значительные ресурсы на другие страны.
Ранее сенат США принял законопроект о дополнительном финансировании на цели нацбезопасности объемом $95 млрд, который включает $60 млрд на возобновление помощи Киеву. При этом авторы документа исключили из него пункты о выделении средств на охрану границы США и миграционную реформу.