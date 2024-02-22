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Песков назвал хамские высказывания Байдена позором для США
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Хамские высказывания президента США Джо Байдена — стыд и позор для Америки, заявил в интервью Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее американский... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, дмитрий песков, джо байден, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Хамские высказывания президента США Джо Байдена — стыд и позор для Америки, заявил в интервью Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее американский лидер заявил в ходе предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие".
"Но это является огромным позором для самой страны, я имею в виду для Соединённых Штатов Америки", — сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, должно быть стыдно, что глава государства использует такую лексику.
Беседу Пескова с Зарубиным разместили в Telegram журналиста.