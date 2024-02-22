МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Хамские высказывания президента США Джо Байдена — стыд и позор для Америки, заявил в интервью Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали экспроприацию российской собственности Украиной

Ранее американский лидер заявил в ходе предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие".

"Но это является огромным позором для самой страны, я имею в виду для Соединённых Штатов Америки", — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, должно быть стыдно, что глава государства использует такую лексику.

Беседу Пескова с Зарубиным разместили в Telegram журналиста.