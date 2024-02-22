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Министр обороны Дании заявил, что первые F-16 передадут Украине летом
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Копенгаген летом отправит Киеву первые истребители F-16, сообщил глава минобороны страны Троельс Лунд Поульсен. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода"*... ПРАЙМ, 22.02.2024
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Копенгаген летом отправит Киеву первые истребители F-16, сообщил глава минобороны страны Троельс Лунд Поульсен.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода"* заявил, что хотел бы послать истребители Украине "как можно раньше", но не может пока назвать точные сроки.
"Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом", — цитирует Поульсена агентство Reuters.
Помимо F-16, транш будет содержать средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки вооружения Киеву приведут к затягиванию конфликта.
F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Был создан в 1974 году компанией General Dynamics.
*признано в России СМИ-иноагентом