МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Копенгаген летом отправит Киеву первые истребители F-16, сообщил глава минобороны страны Троельс Лунд Поульсен. Дания сделает заявление по расследованию теракта на "Севпотоках"

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода"* заявил, что хотел бы послать истребители Украине "как можно раньше", но не может пока назвать точные сроки.

"Мы передадим первые истребители F-16 Украине этим летом", — цитирует Поульсена агентство Reuters.

Помимо F-16, транш будет содержать средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Киеву истребители F-16. Глава нидерландского Минобороны Кайса Оллонгрен заявила, что в Гааге рассчитывают направить Киеву первые истребители F-16 в 2024 году. Как отмечал ранее посол России в Гааге Александр Шульгин, голландцы "закрывают глаза" на то, что поставки вооружения Киеву приведут к затягиванию конфликта.

F-16 Fighting Falcon — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения. Был создан в 1974 году компанией General Dynamics.

*признано в России СМИ-иноагентом