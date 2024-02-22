С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 фев — ПРАЙМ. Таможенные органы Эстонии и Латвии фактически работают на границе с Россией в режиме "итальянской забастовки", считает врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. В Эстонии считают, что проект об активах России нужно доработать, пишет СМИ

"Дела на эстонской и латвийской границах… не очень хороши, потому что наши бывшие партнеры себя ведут… неконструктивно, потому что, и это случилось ещё в позапрошлом году,… перестали отвечать на наши звонки и практически работают в режиме итальянской забастовки", — сказал он журналистам.

В качестве примера глава ФТС привел пункт пропуска Бурачки в Псковской области. По словам Давыдова, если около десяти лет назад через него ежесуточно въезжали в Россию около 400 грузовых автомобилей, то в настоящее время этот показатель составляет "150-170 в лучшем случае".

"Сколько нам подали машин, столько мы обработали, столько мы и пропустили. Поэтому проблема в том, что наши бывшие партнеры, следуя незаконным западным санкциям,… просто специально тормозят движение товара, что противоречит всем канонам и всемирной таможенной организации, и вообще канонам свободной торговли, мировой торговли. То есть нарушаются все мыслимые и немыслимые правила и подходы", — заключил врио руководителя ФТС России.