БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Нижняя палата немецкого бундестага проголосовала против проекта резолюции оппозиционной партии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которая предполагает начало поставок Украине крылатых ракет Taurus. Германия передала Украине непригодные к бою БТР

"За проголосовали 182, против — 480, 5 воздержались", — рассказала председатель бундестага Бербель Бас.

Также сообщалось, что 22 февраля немецкие депутаты будут обсуждать проект документа, представленный фракциями правящей коалиции, а именно социал-демократов канцлера Олафа Шольца (СДПГ), свободных либералов (СвДП) и "Зеленых". Согласно документу, фракции призывают кабинет министров начать поставки дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в российском тылу, не упоминая при этом Taurus.

Сообщается, что дальность действия этих ракет является главным спорным пунктом в вопросе поставок Taurus, потому что до этого времени Германия не разу не поставляла Украине оружие с дальностью в 500 километров. Германское экспертное сообщество ранее обсуждало, что пока неизвестно, возможно ли запрограммировать ракеты так, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов по российской территории. Согласно немецкой газете Spiegel, именно этот вопрос интересовал Шольца, и поэтому якобы велись переговоры с представителями военной промышленности.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.