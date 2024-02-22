БРАТИСЛАВА, 22 фев — ПРАЙМ. Министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач приехал поддержать фермеров, которые вышли на протест в городе Нове-Замки на юго-западе страны, сообщило издание SME. Словакия сохранит запрет на ввоз некоторой агропродукции с Украины

В четверг в Словакии проходит крупнейшая акция протеста фермеров, в ней принимают участие порядка 4 тысяч аграриев, которые недовольны общеевропейской политикой в сельском хозяйстве, провоцирующей бюрократию и финансовые потери. Протесты проходят в 37 населенных пунктах в разных регионах страны.

"Я поддерживаю требования фермеров, чтобы мы повысили обеспечение продовольствием, чтобы было больше словацких продуктов в магазинах, чтобы фермеры делали то, что должны, а не сидели как чиновники за столом", — цитирует издание Такача, который лично приехал в Нове-Замки поддержать словацких фермеров.

Глава "Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палаты" Эмил Махо ранее информировал, что словацкие фермеры решили присоединиться к общеевропейским протестам своих коллег, "чтобы выразить свое несогласие с тем, что Европейский союз несется в черную дыру, где Европа и, конечно, Словакия станет местом, которое будет импортировать не только соевые бобы, но и мясо".

Он заранее приносил извинения гражданам Словакии, которые могут столкнуться с ограничениями движения на дорогах из-за техники протестующих фермеров.

Глава министерства сельского хозяйства Словакии Такач заявлял, что поддержит словацких фермеров, которые готовы выйти на протесты. Он заверял, что словацкие фермеры не планируют блокировать какие-то трассы и мешать функционированию инфраструктуры в стране, но своей акцией они хотят дать сигнал, что "выступают против глупостей со стороны Европейского союза и Европейской комиссии".