МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Европейские дипломаты полагают, что Запад начнет склонять Киев к переговорам с Москвой в 2024 году, сообщила газета Politico. Украина на грани: США решились на хитрость

"Говоря об оптимальном исходе для Украины в ближайший год, несколько европейских дипломатов заявили о "стабилизации" конфликта. На вопросы о том, что она будет в себя включать, дипломаты сказали, что это значит подталкивание Киева к началу переговоров с (президентом РФ Владимиром — ред.) Путиным о заморозке конфликта и фиксации текущих территориальных приобретений в обмен на "гарантии безопасности" от Запада и путь к членству в ЕС", — пишет издание.

При этом альтернатива — увеличение финансовой и военной помощи Киеву — воспринимается с большим скепсисом.

Добавляется, что на Западе есть те, кто надеются возобновить бизнес с Россией после заморозки конфликта на Украине. В частности, "это может объяснить глубокую сдержанность, как например в Германии, по вопросу конфискации замороженных российских активов", указывает издание.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.