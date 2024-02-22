БЕРЛИН, 22 фев — ПРАЙМ. Бундестаг поддержал проект резолюции о поставке дальнобойных систем вооружения Украине для поражения стратегических объектов в российском тылу, следует из результатов голосования. Бундестаг отклонил резолюцию о поставках Украине ракет Taurus

"За проголосовали 382, против — 284, воздержались 2", — рассказала председатель бундестага.

Ранее правящая в Германии коалиция подготовила документ, согласно которому, Украина может получить на вооружение крылатые ракеты Taurus, способные поражать цели на расстоянии до 500 километров. В принятом проекте резолюции ракеты Taurus не упоминаются, но содержится призыв начать поставку систем оружия для нанесения ударов по российскому тылу.

Отмечается, что Шольц вел переговоры с представителями военной промышленность, так как в экспертном сообществе неоднократно возникали вопросы, можно ли запрограммировать ракеты так, чтобы ими нельзя было наносить удары по территории России.

Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.

Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.