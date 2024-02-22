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В НАСА выразили желание продолжить сотрудничество с Россией по МКС
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Соединенные Штаты поддерживают продолжение сотрудничества с Россией по международной космической станции, заявил глава НАСА Билл Нельсон в эфире телеканала CNN. "У нас там (в... ПРАЙМ, 22.02.2024
технологии, новости, в мире, россия, сша, наса, мкс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты поддерживают продолжение сотрудничества с Россией по международной космической станции, заявил глава НАСА Билл Нельсон в эфире телеканала CNN.
"У нас там (в космосе) есть международная космическая станция. У нас 15 международных партнеров, и Россия — один из них. Сотрудничество с Россией восходит к 1975 году, миссии "Аполлон-Союз", и с тех пор мы мирно сотрудничаем с Россией. Мы вместе построили космическую станцию, мы управляем ей вместе, но мы хотим, чтобы это продолжалось", — отметил он.
Ранее телеканал ABC со ссылкой на источники сообщил, что американским законодателям на секретном брифинге могли рассказать о якобы планах России по "размещению ядерного оружия в космосе" для использования против спутников.
Ранее агентство Bloomberg также сообщило, что Соединенные Штаты предупредили союзников о планах России вывести на орбиту ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году.