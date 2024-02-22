ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Конфискация Западом суверенных российских активов несет риски для международной валютной системы, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. Медведев: Запад ради выгоды политизирует деятельность МВФ

"Риски включают возможность судебного разбирательства, ответные меры и угрозы для международной валютной системы", — сказала она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости о последствиях возможной конфискации Западом активов России.

По ее словам, любые подобные действия со стороны Запада должны иметь "достаточные юридические основы" в случае решения об их реализации.

Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.