ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Объем морских перевозок через Суэцкий канал сократился на 55% по сравнению с прошлым годом на фоне эскалации палестино-израильского конфликта и угроз судоходству в Красном море, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. В МВФ признали, что не близки к выделению Украине нового транша помощи

"Объем перевозок, проходящих через Суэцкий канал, снизился на 55% год к году", — сказала она на брифинге, говоря о собственной оценке МВФ динамики морских перевозок по состоянию на 13 февраля на фоне эскалации ближневосточного конфликта и угроз судоходству.

По словам представителя МВФ, одновременно почти на 75% увеличился объем морских перевозок через мыс Доброй Надежды у берегов ЮАР.

Козак добавила, что сложившаяся на Ближнем Востоке ситуация ведет к негативным экономическим последствиям, а также оказывает "очень сложный и опустошительный гуманитарный эффект".

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.