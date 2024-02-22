ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Россия удивила силой своего экономического роста в условиях международных санкций, заявила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. МВФ: изъятие активов России несет риски для международной валютной системы

"Что касается российской экономики и санкций, то экономика России действительно удивила силой своего роста", — сказала она на брифинге.

В январском докладе МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%. Показатель изменен в большую сторону на 1,5 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой от октября 2023 года.

В конце января директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша заявил, что экономика России демонстрирует лучшие темпы роста, чем ожидалось.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продовольствие в странах Европы и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по мировой экономике. По словам российского лидера, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.

В Кремле заявляли, что была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций, которого теоретически не могла бы выдержать ни одна страна мира, но благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства РФ и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию в экономике и даже выйти на траекторию роста.

По словам президента РФ Владимира Путина, этап восстановления экономики России завершен, РФ выдержала абсолютно беспрецедентное внешнее давление.