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МВФ призвал воздержаться от поспешного смягчения монетарной политики
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Международный валютный фонд призывает центробанки по всему миру воздержаться от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики для завершения работы по борьбе с инфляцией,... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, сша, мвф, монетарная политика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд призывает центробанки по всему миру воздержаться от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики для завершения работы по борьбе с инфляцией, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
"Мы призываем центральные банки принять меры против преждевременного смягчения денежно-кредитной политики", — сказала она на брифинге.
По словам Козак, несмотря на постепенное замедление инфляции в мире, монетарные власти все еще не достигли цели по снижению темпов роста потребительских цен до целевого значения.
"Наша линия и точка зрения остаются прежними: работа по денежно-кредитной политике еще не завершена", — подчеркнула представитель МВФ.
При этому Козак добавила, что МВФ наблюдает снижение синхронизации в действиях центробанков, пояснив, что некоторые развивающиеся экономики уже приступили к снижению процентных ставок, в то время как страны с развитыми экономиками сохраняют ограничительные ставки.