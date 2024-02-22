ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Международный валютный фонд призывает центробанки по всему миру воздержаться от преждевременного смягчения денежно-кредитной политики для завершения работы по борьбе с инфляцией, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак. В МВФ удивились силой экономического роста России в условиях санкций

"Мы призываем центральные банки принять меры против преждевременного смягчения денежно-кредитной политики", — сказала она на брифинге.

По словам Козак, несмотря на постепенное замедление инфляции в мире, монетарные власти все еще не достигли цели по снижению темпов роста потребительских цен до целевого значения.

"Наша линия и точка зрения остаются прежними: работа по денежно-кредитной политике еще не завершена", — подчеркнула представитель МВФ.

При этому Козак добавила, что МВФ наблюдает снижение синхронизации в действиях центробанков, пояснив, что некоторые развивающиеся экономики уже приступили к снижению процентных ставок, в то время как страны с развитыми экономиками сохраняют ограничительные ставки.