РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 фев — ПРАЙМ. Россия ответит на новые санкции США и других стран Запада практическими шагами, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров Британия введет санкции против китайских и турецких компаний "из-за России"

"Мы ответим делом. И делом, которое касается развития нашей собственной экономики. Развитием и укреплением связей с партнерами, которые, в отличие от западного меньшинства, продолжающего мыслить колониальными и неоколониальными категориями, договороспособны. И выстраивают свои экономические связи в интересах собственного народа, повышения уровня жизни, обеспечения процветания, развития максимально эффективного (освоения) природных ресурсов в своей стране, создания максимально эффективных цепочек — и логистических, и финансовых цепочек", — отметил Лавров, отвечая на вопрос о том, чем Россия ответит на новые санкции Запада.

Великобритания обновила список ограничений. В заявлении правительства страны указано, что новые санкции направлены на ключевые источники доходов России и ограничивают торговлю металлами, алмазами и энергоносителями.

Также, Лавров добавил, что страны Запада не могут больше считаться гарантами финансовой стабильности в мире.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.