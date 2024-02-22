2024-02-22T21:29:52+03:00
2024-02-22T21:29:52+03:00
2024-02-22T21:29:52+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240222/843149175.html
США обвинили главу ВТБ в нарушении антироссийских санкций, пишет СМИ
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Соединенные Штаты обвинили руководителя банка ВТБ Андрея Костина в нарушение ограничительных мер против России, пишет Reuters со ссылкой на документ федерального суда Манхэттена в... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, сша, втб, андрей костин, санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/images/84286/45/842864593.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84286/45/842864593.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84286/45/842864592.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84286/45/842864592.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84286/45/842864579.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84286/45/842864579.jpg
https://1prime.ru/global/20240222/843140969.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обвинили руководителя банка ВТБ Андрея Костина в нарушение ограничительных мер против России, пишет Reuters со ссылкой на документ федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке.
"США 22 февраля предъявили обвинения главе российского банка ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам в нарушении санкций против России", — указывается в публикации.
Указывается, что Костин обвинен в нарушении санкций, а также в "отмывании денег" через обслуживание двух яхт и недвижимости на курорте Аспен в штате Колорадо.
США наложили ограничения на Костина в 2018 году.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.