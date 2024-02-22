МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обвинили руководителя банка ВТБ Андрея Костина в нарушение ограничительных мер против России, пишет Reuters со ссылкой на документ федерального суда Манхэттена в Нью-Йорке. Песков назвал хамские высказывания Байдена позором для США

"США 22 февраля предъявили обвинения главе российского банка ВТБ Андрею Костину и двум его американским помощникам в нарушении санкций против России", — указывается в публикации.

Указывается, что Костин обвинен в нарушении санкций, а также в "отмывании денег" через обслуживание двух яхт и недвижимости на курорте Аспен в штате Колорадо.

США наложили ограничения на Костина в 2018 году.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.