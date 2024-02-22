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Антонов заявил, что риторика Байдена показывает бессилие
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Недопустимые выражения американского лидера Джо Байдена по отношению к президенту России Владимиру Путину демонстрируют лишь бессилие, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, россия, сша, посол
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Недопустимые выражения американского лидера Джо Байдена по отношению к президенту России Владимиру Путину демонстрируют лишь бессилие, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике к России", — отметил дипломат.
Антонов добавил, что администрация Белого дома своими действиями продолжает разрушать остатки наследия российско-американских отношений.
Накануне американский президент на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско высказался о Путине в довольно грубой форме, сказав, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".
Президент России Владимир Путин назвал слова Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше.