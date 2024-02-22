ВАШИНГТОН, 22 фев — ПРАЙМ. Недопустимые выражения американского лидера Джо Байдена по отношению к президенту России Владимиру Путину демонстрируют лишь бессилие, сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Байден вновь по-хамски высказался в адрес Путина, сообщают СМИ

"Уверены, что непозволительная риторика американских властей свидетельствует лишь о бессилии и отсутствии здравого смысла в нынешней политике к России", — отметил дипломат.

Антонов добавил, что администрация Белого дома своими действиями продолжает разрушать остатки наследия российско-американских отношений.

Накануне американский президент на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско высказался о Путине в довольно грубой форме, сказав, что "у нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта".

Президент России Владимир Путин назвал слова Байдена адекватной реакцией на его слова о том, что для России как президент США он будет лучше.