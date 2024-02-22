КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Китай готов упростить правила въезда для дальнобойщиков, но необходимо согласование министерств, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток". Путин заявил, что российские регионы имеют хороший потенциал для роста

Отмечается, что российским дальнобойщикам, чтобы въехать в Китай, нужно оформить визу для профессиональных водителей, которую можно оформить только в приграничных регионах страны, что усложняет процесс.

Глава государства добавил, что китайская сторона права в том, что требует того и от российской.

"Дело даже не в них, скорее всего в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы, надо чтобы и наши ведомства усмотрели этот вопрос", — заключил Путин.

Ранее агентство Bloomberg писало, что нефтеперерабатывающие предприятия Китая начали стремительно закупать все большие объемы российской нефти марки Sokol на фоне отказа от нее Индии из-за санкций.