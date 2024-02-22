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Китай готов упростить въезд дальнобойщикам, заявил Путин
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Китай готов упростить правила въезда для дальнобойщиков, но необходимо согласование министерств, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с водителями грузовых... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, в мире, россия, китай, дальнобойщики
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КАЗАНЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Китай готов упростить правила въезда для дальнобойщиков, но необходимо согласование министерств, сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с водителями грузовых транспортных средств в кафе многофункциональной зоны трассы М-12 "Восток".
Отмечается, что российским дальнобойщикам, чтобы въехать в Китай, нужно оформить визу для профессиональных водителей, которую можно оформить только в приграничных регионах страны, что усложняет процесс.
Глава государства добавил, что китайская сторона права в том, что требует того и от российской.
"Дело даже не в них, скорее всего в нас, потому что мы должны внести изменения в это межправсоглашение. Они готовы, надо чтобы и наши ведомства усмотрели этот вопрос", — заключил Путин.
Ранее агентство Bloomberg писало, что нефтеперерабатывающие предприятия Китая начали стремительно закупать все большие объемы российской нефти марки Sokol на фоне отказа от нее Индии из-за санкций.